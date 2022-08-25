فيلم "النخلة" الروسي يعرض في الصين و20 بلدا آخر

يبدأ عرض فيلم "النخلة" من إخراج، سيرغي دوموغاروف الابن يوم 26 أغسطس في الصين.

أعلن ذلك ناطق باسم شركة "مارس ميديا" السينمائية الروسية وقال إن الفيلم سيعرض فيما يزيد عن 6000 دار سينما في الصين.

إقرأ المزيد

ونقل الناطق عن مدير شركة Airmita Film Group لعرض الأفلام الصينية، دو لان قوله:" إننا نعول على نجاح الفيلم الروسي في الصين" وأضاف أن فيلم "النخلة سيعيد إلى أذهان المشاهدين الصينيين الذين متعة الأفلام السينمائية بعد فترة الحجر الصحي فالروس يستطيعون إخراج الأفلام العاطفية الممتازة". وقال دولان إن فيلم "النخلة" قد عرض في اليابان حيث وحصد مليون دولار وأصبح من أنجح الأفلام الروسية من حيث إيرادات شباك التذاكر.

وقد بيعت حقوق عرض الفيلم الروسي إلى كل من ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، بولندا، كوريا الجنوبية،، فضلا عن أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وقد بلغ عدد البلدان التي اشترته 20 بلدا.

يذكر أن سيناريو الفيلم يقوم على الحقائق، ويروي قصة كلب تركه صاحبه في مطار "فنوكوفو" بموسكو ويدعى "النخلة" وبقي ينتظر عودة صاحبه واستقبل كل طائرة ركاب هبطت في المطار.

يذكر أن بطولة الفيلم تضم نجوم السينما الروسية فيكتور دوبرونرافوف، فلاديمير إيلين، ليونيد باسوف وغيرهم.

المصدر: تاس