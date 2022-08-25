نقيب فناني سوريا: سنوقف كل مغن يستخدم ألفاظا نابية

قال نقيب الفنانين السوريين محسن غازي إن النقابة "ستوقف كل مغنٍ يستخدم ألفاظا نابية أو طائفية تحت طائلة المسؤولية".

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "الوطن" المحلية، تعليقا من النقيب على "الشكاوى التي تلقتها النقابة بخصوص السماح لمغنين يستخدمون عبارات ذات محتوى مسيء وألفاظا نابية"، حسب الصحيفة التي أضافت: "ليس آخرهم الحفل المرتقب للمغنية ريم السواس في حلب عاصمة الغناء والطرب الأصيل".

وأوضح غازي أن "النقابة ستلزم المغنين بتوقيع تعهد بعدم استخدام هذه الألفاظ، وحذف كل المقاطع السابقة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن ذلك "سيكون تعميما للجميع سيصدر خلال أيام لأن سوريا بلد الفن الأصيل والراقي".

وذكرت الصحيفة أن نائب نقيب الفنانين الموسيقار هادي بقدونس "استغرب من الجمهور الذي يحضر حفلات بأسعار مرتفعة ليسمع مسبته (شتيمة موجهة إليه) من المغني؟!".

المصدر: "الوطن"