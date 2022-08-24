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حرق جثمان النجمة أن هيشي ودفن رفاتها في مقبرة نجوم هوليوود

الثقافة والفن

حرق جثمان النجمة أن هيشي ودفن رفاتها في مقبرة نجوم هوليوود
Globallookpress © JAVIER ROJAS
نجمة هوليوود الراحلة أن هيشي
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أعلنت عائلة الممثلة أن هيشي أنه تم حرق جثمانها، ووضع رمادها في مقبرة شهيرة في لوس أنجلوس إلى جانب العديد من نجوم هوليوود الراحلين.

وتوفيت الممثلة هذا الشهر عن عمر يناهز 53 عاما بعد إصابتها بجروح خطيرة حيث اصطدمت السيارة التي كانت بداخلها بجدار منزل واشتعلت فيها النيران.

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وقال نجل الراحلة هومر لافون إن أسرتها مقتنعة بأنها ستكون سعيدة بالموقع الذي اختاروه لوضع رفاتها فيه وستكون قريبة من زملائها الراحلين في هوليوود.

وبحسب لافون تعد مقبرة هوليوود مركزا ثقافيا لعرض الأفلام والمهرجانات الفنية والموسيقية، وسيقام بها نصب تذكاري صغير على قبر آن هيشي.

تم إعلان وفاة هيشي رسميا في 11 أغسطس الجاري، لكنها ظلت على أجهزة الإنعاش حتى تم التأكد من سلامة أعضائها للتبرع بها، قبل أن يتم "خلعها بسلام" عن أجهزة الإنعاش في 14 أغسطس ، بعد تسعة أيام من الحادث.

المصدر:metro

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