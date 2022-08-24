جينفير لوبيز تجذب متابعيها بصور من حفل زفافها السري

شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز نظرة على حفل زفافها على الممثل بن أفليك الذي أقيم في جورجيا يوم السبت.

ونشرت لوبيز على "انستغرام" و"تويتر" صورة جذبت فيها متابعيها، لمشاهدة فساتين الزفاف التي ارتدتها خلال الحفل السري ونشرت صورها على موقعها الخاص OnTheJLo.com.

ونشرت لوبيز نظرة كاملة على فستان زفافها الرئيسي، بالإضافة إلى الفساتين الأخرى التي ارتدتها في يوم الزفاف.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الفساتين الـ3 نظرا لأنها مصنعة خصيصا لجينيفر لوبيز ومن تصميم دار أزياء عالمية رالف لورين، فإن تكلفة كل فستان قد تصل إلى مليون دولار.

وذكرت الصحيفة، أنه يمكن أن تتكلف فساتين الزفاف الراقية المصممة خصيصا من 550 ألف إلى 5 ملايين دولار، خاصة أنه يتم تصنيعها يدويا.

ولا يقوم رالف عادة بتصميم فساتين الزفاف، إذ كان الثوب الكريمي الشفاف الذي صنعه عندما تزوجت بريانكا شوبرا من نيك جوناس في الهند عام 2018 هو رابع فستان زفاف صنعه على الإطلاق.

وقدرت تكلفة فستان بريانكا بمليوني دولار نظرا لوجود اللؤلؤ في المقدمة، وأكثر من 11 ألف بلورة من كريستال سواروفسكي، وآلاف الترتر بالإضافة إلى الكثير من الدانتيل المصنوع يدويا.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المحتمل أن يكون ثوب الزفاف الأساسي لوبيز، الفستان ذو الياقة المدورة، بمليون دولار فقط، لأنه لم يكن به أي لؤلؤ، أو أي أحجار كريمة أخرى.

المصدر: ديلي ميل