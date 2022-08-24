نقابة الفنانين السوريين تنعي المايسترو حسام الدين بريمو

نعت نقابة الفنانين السوريين المايسترو والموسيقي، حسام الدين بريمو الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 60 عاما، بعد صراع مع المرض.

ولد حسام الدين بريمو في دمشق في الـ 18 من مايو 1962، وحاز على الشهادة الثانوية العلمية في 1980، وتخرج من المعهد المتوسط الهندسي (1982)، ثم عمل لست سنوات (1984-1990) ممثلا مسرحيا في العديد من الفرق المسرحية وبخاصة فرقة المسرح الجامعي بجامعة دمشق، ثم درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بدمشق (1991-1997)، وتعلم وأتقن الغناء الكلاسيكي على يد الأستاذة الروسية، غالينا خالدييفا.

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شغل بريمو العديد من المناصب في الوسط الفني في سوريا إذ عمل كوكيل للمعهد العالي الموسيقي بدمشق، وكمدرس للمعهد العالي للموسيقى، ومدرب وقائد جوقة كلية مار أفرام السرياني، وكمؤسس وقائد لمجموعة جوقة لونا، ومؤسس وقائد ومدير جوقة ألوان، و مؤسس وقائد ومدير جوقة ورد، وساهم في الغناء مع جوقة المعهد العالي للموسيقى تحت إشراف الأستاذ فيكتور بابينكو، وغنّى مع فرقة الموسيقا العربية التابعة للمعهد العالي للموسيقى تحت إشراف الأستاذ حميد البصري وشارك معها في مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة 1994.

وبالإضافة إلى الغناء اشتهر الفنان كملحن وعازف بيانو في سوريا وفي العديد من الأوساط الفنية في الوطن العربي.

المصدر: وكالات