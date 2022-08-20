 
مباشر

فارس كرم يهاجم ميريام فارس..والسبب صورة

الثقافة والفن

فارس كرم يهاجم ميريام فارس..والسبب صورة
instagram
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnb7

هاجم الفنان اللبناني فارس كرم، الفنانة ميريام فارس، في لقاء تلفزيوني ردا على سؤال صحفي حول بوستر حفلة السعودية التي تم إلغاؤها منذ ما يقارب الشهر.

وكان قد أثير الجدل حول الغاء حفل فارس كرم و ميريام فارس، وردت الجهات القائمة أن سبب الالغاء عدم جاهزية المسرح، ونفت الفنانة ميريام فارس وجود أي خلافات بينها وكرم وقالت في لقاء مصور "لا يوجد أي خلاف بيننا، وأعتذر من فارس في حال كان هناك زعل، وهو خيرة الشباب، وسيكون هناك لقاء قريبا جدا في حفل أخر انشاء الله".

وأوضحت ميريام أن حجم صورتها في البوستر الذي كان أكبر من صورة كرم، والذي أثار الجدل، ليست هي المسؤولة عنه وإنما الجهة المنظمة للحفل.

ليرد فارس كرم في لقاء تلفزيوني مع "أغاني أغاني": مش رح رد على نفسيات "محمضة"، وأي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".

المصدر: Social media

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا