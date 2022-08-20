فارس كرم يهاجم ميريام فارس..والسبب صورة

هاجم الفنان اللبناني فارس كرم، الفنانة ميريام فارس، في لقاء تلفزيوني ردا على سؤال صحفي حول بوستر حفلة السعودية التي تم إلغاؤها منذ ما يقارب الشهر.

وكان قد أثير الجدل حول الغاء حفل فارس كرم و ميريام فارس، وردت الجهات القائمة أن سبب الالغاء عدم جاهزية المسرح، ونفت الفنانة ميريام فارس وجود أي خلافات بينها وكرم وقالت في لقاء مصور "لا يوجد أي خلاف بيننا، وأعتذر من فارس في حال كان هناك زعل، وهو خيرة الشباب، وسيكون هناك لقاء قريبا جدا في حفل أخر انشاء الله".

وأوضحت ميريام أن حجم صورتها في البوستر الذي كان أكبر من صورة كرم، والذي أثار الجدل، ليست هي المسؤولة عنه وإنما الجهة المنظمة للحفل.

ليرد فارس كرم في لقاء تلفزيوني مع "أغاني أغاني": مش رح رد على نفسيات "محمضة"، وأي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".

المصدر: Social media