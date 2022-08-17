منتدى "الجيش -2022" يساهم في تطوير السينما العسكرية الوطنية الروسية

وقّع صندوق دعم السينما العسكرية الوطنية اتفاقية الإنتاج المشترك للأفلام مع شركة "تري إكس ميديا".

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الاتفاقية وُقّعت من قبل مدير عام شركة "فوين كينو" مكسيم كسيونزيف، والمنتجة العامة لشركة "تري إكس ميديا".

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وتقضي الاتفاقية بالإنتاج المشترك للأفلام العسكرية الوطنية المساهمة في التربية الوطنية للشباب وتطوير النشاط الرامي إلى تحقيق المشاريع الاجتماعية في مجال الثقافة العسكرية.

وعلاوة على ذلك تم توقيع اتفاقية التعاون في مجال دعم وتطوير مهرجان " الطلاب العسكريون" الذي يشارك فيه طلاب المدراس العسكرية في بلدان رابطة الدول المستقلة.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في إطار منتدى "الجيش – 2022" الذي يعقد في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني حيث بحثت قدرات وزارة الدفاع في مجال إنتاج الأفلام الوطنية وخصوصيات إخراج الأفلام السينمائية الوطنية وأفلام الرسوم المتحركة العسكرية.

المصدر: تاس