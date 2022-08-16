صحفي مصري ينشر أول صورة لسيرينا أهاروني التي أدت دورها تهاني راشد بمسلسل "رأفت الهجان" (صورة)

نشر الصحفي المصري المتخصص بالشؤون الإسرائيلية توحيد مجدي صورة لسيرينا أهاروني، التي أدت دورها الفنانة المصرية تهاني راشد في مسلسل "رأفت الهجان".

وقال مجدي في منشور عبر "فيسبوك": "صورة خاصة للعميل المصري رفعت الجمال وسط مجموعة من أصدقاء العمل وتظهر لأول مرة وبشكل حصري شخصية السيدة سيرينا أهاروني التي تناولها أستاذي الراحل صالح مرسي برائعته الخالدة "رأفت الهجان" كما تظهر لأول مرة شخصية "عامون" التي جسدها الأستاذ العظيم أبو بكر عزت يضع يديه على سيرينا وكأنه كان يبعدها عن رفعت أو أنه كان من الذكاء حتى يفتعل تلك الحركة ليسجل بالتاريخ أنها كانت له وحده".

وأضاف: "رحمة الله على كل من قام بدور عظيم بتلك العملية عظيمة السرية التي مازالت تدرس إلى الآن مع أنها (مجرد عملية) بالمعنى التقني وسط عشرات العمليات الأسطورية التي لم يحن الوقت بعد لكشفها".





المصدر: RT