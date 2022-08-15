مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة نصري.. والسبب أخلاقي!

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن انتهاء علاقة الصداقة التي كانت تجمعها مع الفنانة السورية أصالة نصري، رافضة الإفصاح عن تفاصيل الخلاف.

وأوضحت مايا دياب خلال لقاء لها مع برنامج آراب وود أنها ترفض الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها على الملأ، وأن هذه الأمور ليست قابلة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

#عرب_وود | مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة pic.twitter.com/FX1qRTHP9o — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) August 14, 2022

وأضافت دياب:"تجمعني صداقات مع آخرين في الوسط الفني.. ومواضيعي الشخصية والخاصة ليست قابلة للنقاش على العلن، وهذا الموضوع مغلق منذ فترة طويلة"، وأضافت الفنانة اللبنانية أنها تتمنى الخير والنجاح والصحة لأصالة.

#عرب_وود | مايا دياب: "أنا لا أكره أصالة وقلبي ما بيشوف إلا الحب". pic.twitter.com/WCzTSHuqTO — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) August 14, 2022

وكانت مايا دياب كشفت للمرة الأولى عن خلافها مع أصالة نصري، خلال أبريل 2021 في حوار لها مع الإعلامية بسمة وهبة.

وأشارت مايا دياب أنها كانت صديقة مقربة من أصالة لكن خلافا وقع بينهما ترفض الكشف عن تفاصيله قائلة: "حصل حاجة أخلاقية لا تسمح لي الكشف عنها".

وجمعت الفنانتين علاقة صداقة قوية وظهرتا في صورة مختلفة مع بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر:Social media