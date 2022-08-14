اتهام صناع فيلم "جروب الماميز" الجديد بسرقة فكرة الفيلم

اتهمت الموديل منى أبو طالب، صناع فيلم "جروب الماميز"، بطوله كل من غادة عادل وروبي وريم مصطفي وبيومي فؤاد ومحمد سلام ، بسرقة الفكرة والتي كانت عرضتها على الجهة المنتجة قبل فترة.

وكتبت منى أبو طالب عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" "للأسف جروب الماميز أصلا فكرتي و قصتي أنا منى ابوطالب و الكل عارف أن العمل ده بتاعي وأنا اللي اخترت المخرج والسيناريست اللي يكتب العمل .

وأضافت: "بالفعل اتفقت مع المخرج أمير شوقي والكاتب والسيناريست محمد فضل اللي ابتدئ بالفعل في معالجة و تتابع للأحداث لقصتي اللي هي جروب الامهات وقمت بالفعل بتقديمه لشركة المتحدة تم ابلاغي أن قسم القراءة بيقراه و بعد فترة قصيرة اكتشفت ان في عمل بنفس الاسم والفكرة هيتم تصويره و لكن بمؤلف أخر ومخرج أخر .

واختتمت: "للعلم جروب الأمهات بشتغل عليه من أكثر من ٣ سنين و منتجين كبار مخرجين كبار يعلمه بيه كل مصر عارفه ان دي قصتي و فكرتي و الاسم بتاعي… و ليه ديما المواهب الشابه لازم تنسرق من عالم فارغه من أي موهبه ؟".

وعلّق المؤلف إيهاب بليبل على الأنباء المتداولة بشأن اقتباسه فكرة فيلمه الجديد جروب الماميز.

وقال إيهاب بليبل، لـ القاهرة 24، إن "فكرة واسم فيلم جروب الماميز يعودان للمنتج محمد رشيدي، حيث إنه يملك سلسلة من المدارس التعليمية، وكان متأثرا بذلك العالم الذي يتحدث عن جروب الأمهات، وذلك الأمر لا يسيء لمحمد رشيدي".

وأضاف: من الممكن أن يتم التناول عن جروب الأمهات، ولكن المختلف في الأمر هو طريقة التناول للموضوع ليس أكثر.

وتابع إيهاب: أجزم بأن قصة فيلمي مختلفة تماما عمّا تم تقديمه، وعما تحدثت عنه منى، قائلا: المفروض لما أجي أتهم حد أشوف الأول إيه فكرته وإيه قصته عشان أتهمه، ولكن محدش يعرف لحد دلوقت إيه قصة فيلم جروب الماميز ولا إيه التويست اللي في الفيلم.

وأشار إيهاب بليبل إلى أنها "عرضت الفكرة على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأجابوا عنها بأن هناك مسلسلا يحمل نفس الفكرة، وذلك كما ذكرته في منشورها على فيسبوك"، مضيفا: الأولى أن تقوم بالبحث عن مؤلف ذلك العمل، وتتقصى منه الحقيقة وليس أنا.

المصدر: وكالات مصرية