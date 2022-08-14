الشاب خالد يعود بألبوم غنائي جديد بعد عشر سنوات غياب

أعلن النجم الجزائري الشاب خالد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن موعد طرح ألبومه الجديد في الـ19 من الشهر الجاري.

وظهرت في الفيديو صورة الشاب خالد على طابع بريد مع مقتطفات من الأغاني المنتظرة، وعمل الشاب خالد على تحضير الألبوم منذ عدة سنوات.

وتأتي عودة الشاب خالد في ألبومه الجديد بعد غياب دام لعشر سنوات وكان آخر ألبوماته C'Est La Vie فى 2012، وحققت أغنية C'Est La Vie انتشارا عربيا وعالميا.

المصدر: Social media