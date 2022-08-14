 
مباشر

الشاب خالد يعود بألبوم غنائي جديد بعد عشر سنوات غياب

الثقافة والفن

الشاب خالد يعود بألبوم غنائي جديد بعد عشر سنوات غياب
instagram
المغني الجزائري الشاب خالد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlw7

أعلن النجم الجزائري الشاب خالد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن موعد طرح ألبومه الجديد في الـ19 من الشهر الجاري.

وظهرت في الفيديو صورة الشاب خالد على طابع بريد مع مقتطفات من الأغاني المنتظرة، وعمل الشاب خالد على تحضير الألبوم منذ عدة سنوات.

وتأتي عودة الشاب خالد في ألبومه الجديد بعد غياب دام لعشر سنوات وكان آخر ألبوماته C'Est La Vie فى 2012، وحققت أغنية C'Est La Vie انتشارا عربيا وعالميا.

المصدر: Social media

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا