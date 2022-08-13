العراق.. ضبط لوحة مسروقة لبيكاسو قيمتها ملايين الدولارات خلال عملية أمنية في ديالى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على عصابة مخدرات بعملية أمنية في محافظة ديالى، وضبطت بحوزتها لوحة مسروقة للفنان العالمي بيكاسو تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وقال مدير إعلام المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الوزارة العقيد بلال صبحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المديرية تعتمد المعلومة الاستخباراتية وبالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية، منها وكالة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات".

وأضاف أن "مفارزنا تنفذ عمليات تفتيش دورية من قبل (الكي 9) في المقاهي"، مؤكدا أن "العمل متواصل وبشكل مكثف للحد من تجارة وترويج وتعاطي المخدرات".

وأشار إلى أن "عدد الملقى القبض عليهم من تجار المخدرات والمروجين والمتعاطين لشهر تموز بلغ 1300 متهم، فضلا عن ضبط 46 كيلوغراما من المواد المخدرة منها 37 كيلوغراما من المواد المنشطة من بينها مادة الكريستال"، منوها بأن "هذه الاحصائية هي حصيلة عمليات المديرية، بعيدا عن حصيلة العمليات لبقية الأجهزة الأمنية".

وأوضح أن "تجارة المخدرات ترتبط بها العديد من الجرائم منها القتل والسرقة والاختطاف والاغتصاب وتشكيل العصابات والفساد والتفكك الاسري، حتى تصل لتجارة الآثار".

ولفت إلى أن "المديرية نفذت عملية في محافظة ديالى، تم فيها إلقاء القبض على شبكة من 3 متهمين يتاجرون وينقلون المواد المخدرة وقد ضبط بحوزتهم لوحة تعود للرسام العالمي بيكاسو يقدر سعرها بملايين الدولارات"، مبينا أنها "عملية كبيرة تحسب للمديرية العامة لمكافحة المخدرات".

المصدر: "وكالة الأنباء العراقية"