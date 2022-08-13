أول تعليق من الفنان محمد رمضان على ظهور شبيهه بحفل العلمين الجديدة (فيديو)

نشر النجم المصري محمد رمضان، مقطع فيديو يجمعه مع شبيهه في حفله الغنائي الذي أحياه مساء الجمعة حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت، بمدينة العلمين الجديدة.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام" وكتب: "من حفلة العلمين امبارح".

وقدم رمضان خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي ارتبط بها الجمهور ومنها "بلالين"، "متعودة"، "نمبر وان"، "على الله"، "تعاليلي"، "على الله"، "تنطيط"، "زلزال"، "بم بم"، "الثانوية".

وارتدى محمد رمضان الجلباب الصعيدي وظهر به على المسرح أمام الجمهور.

يذكر أن محمد رمضان، بدأ مؤخرا تصوير أحدث أفلامه السينمائية "عالزيرو" الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم، وهو من تأليف الكاتب مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري