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ضبطت قبل عام في حالة سكر.. القبض على ممثلة مشهورة في أحد مطارات الكويت!

الثقافة والفن

ضبطت قبل عام في حالة سكر.. القبض على ممثلة مشهورة في أحد مطارات الكويت!
أرشيف
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ألقت الأجهزة الأمنية في إحدى مطارات دولة الكويت القبض على ممثلة مشهورة، تنفيذا لأمر صادر ضدها في قضية قبل عام.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، وصلت الممثلة التي لم يكشف عن اسمها، إلى المطار قادمة من إحدى الدول. وتبين أنها ضبطت قبل عام في حالة سكر، بالإضافة لتعاطيها مؤثرات عقلية، وسجلت آنذاك قضية ضدها، وأخذت مجراها كجنحة.

وأحيلت القضية إلى جهات التحقيق، التي أصدرت أمرا بضبطها وإحضارها.

المصدر: الراي

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