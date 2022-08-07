ضبطت قبل عام في حالة سكر.. القبض على ممثلة مشهورة في أحد مطارات الكويت!

ألقت الأجهزة الأمنية في إحدى مطارات دولة الكويت القبض على ممثلة مشهورة، تنفيذا لأمر صادر ضدها في قضية قبل عام.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، وصلت الممثلة التي لم يكشف عن اسمها، إلى المطار قادمة من إحدى الدول. وتبين أنها ضبطت قبل عام في حالة سكر، بالإضافة لتعاطيها مؤثرات عقلية، وسجلت آنذاك قضية ضدها، وأخذت مجراها كجنحة.

وأحيلت القضية إلى جهات التحقيق، التي أصدرت أمرا بضبطها وإحضارها.

ضبط وإحضار ممثلة مشهورة في قضية مؤثرات عقلية وهي قادمة في المطار.



• الممثلة ضُبطت قبل سنة سكرانة وسجلت قضية أخذت مجراها وبفحص العينات تبين تناولها مؤثرات عقلية إضافة للسكر. pic.twitter.com/TvFkG76A52 — المجلس (@Almajlliss) August 6, 2022

المصدر: الراي