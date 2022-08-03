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فنانة أردنية تشرح لماذا تغني بـ 15 لغة

الثقافة والفن

فنانة أردنية تشرح لماذا تغني بـ 15 لغة
RT
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تحدثت الفنانة الأردنية فيوليتا اليوسف عن تفاصيل وأسباب غنائها بـ 15 لغة في مناسبات مختلفة في عدة بلدان.

وقالت اليوسف خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج "ناس أونلاين": "أساس اختيار الأغاني هي الموسيقى، وأنا غنيت بـ15 لغة في عدة مناسبات واحتفالات وبلدان مختلفة. وكنت أحاول أن أنقل صورة أن الفنان الأردني يحترم كل البلدان واللغات واللهجات وحاولت أيضا أن أضع الرمز الأردني في كل اللغات الي غنيت بها".

وأشارت الفنانة الأردنية إلى بعض اللغات التي تغني بها بالقول: "غنيت باللغة الروسية والأوكرانية والأرمنية والأزبيجانية وأيضا بالإيطالية والإسبانية والصينية والبرتغالية".

وعبرت اليوسف عن رأيها في أنواع الموسيقى المختلفة التي تأخذ حيزا واسعا من التريند بين المتابعين قائلة: "الموسيقى الجيدة هي الي بتبقى هي الي بتاخد بصمة وتبقى في الذاكرة لان موسيقى التريند هي ليها فترة وقتية وتنتهي".

المصدر: RT

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