رئيس الإمارات يستقبل الفائز بلقب شاعر المليون

استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشاعر مساعد بن طعساس الحارثي، الفائز بلقب برنامج "شاعر المليون " الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

وهنأ آل نهيان الشاعر الحارثي بفوزه بـ "البيرق" كما بارك لجميع المتسابقين والمشاركين في برنامج "شاعر المليون" الذين أمتعوا محبي الشعر في الدولة والعالم العربي، معربا عن شكره وتقديره للعاملين على البرنامج والمنظمين وكل من أسهم في إنجاحه واستمرار تألقه خلال كل المواسم السابقة.

من جانبه أعرب الفائز بـ"شاعر المليون"عن بالغ سعادته بلقاء رئيس الدولة، مبديا شكره وتقديره لدعمه لمبادرات دولة الإمارات الثقافية النوعية التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي في المنطقة العربية بإبداعات الأدب والفن والفكر وتوفير منصة لإبراز أفضل المواهب الجديدة وصقل موهبتها للتميز والتألق في أفكارها وتقديمها.

المصدر: "وام"