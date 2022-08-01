 
مباشر

وفاة النجمة الكوميدية بات كارول صاحبة صوت أورسولا في فيلم "The Little Mermaid"

الثقافة والفن

وفاة النجمة الكوميدية بات كارول صاحبة صوت أورسولا في فيلم
Globallookpress © IMAGO/Henry McGee
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tj32

توفيت النجمة الكوميدية الأمريكيةK بات كارول، الحاصلة على جائزة إيمي عن صوت أورسولا فى فيلم الأنيميشن The Little Mermaid، عن عمر يناهز 95 عاما.  

وقالت ابنتها كيرى كارسيان، وهى وكيلة أعمالها، إن كارول توفيت بمنزلها فى كيب كود في ماساتشوستس بينما ذكرت "إى دبليو"، أثناء تعافيها من التهاب رئوي.

واقتحمت السيدة كارول التلفزيون بصفتها ممثلة كوميدية في الخمسينيات وأصبحت لاحقا عنصرا أساسيا في برامج "Password" و"I’ve Got a Secret" وعروض الألعاب الأخرى، كما شوهدت بشكل متكرر في المسلسلات الكوميدية مثل The Mary Tyler Moore والدراما مثل Police Woman

,فازت السيدة كارول بجائزتي Drama Desk وOuter Critics Circle في عام 1980 عن الأداء، وفي عام 1981 فاز تسجيلها في إحدى المسرحيات بجائزة جرامي عن فئة "أفضل كلمة منطوقة".

المصدر:nytimes

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان