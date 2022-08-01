دمشق توجه نداء للفنانين السوريين في الخارج

دعا رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس الفنانين إلى العودة للوطن والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وجاءت دعوة عرنوس هذه خلال مشاركته في ورشة "الدراما السورية.. صناعة فكر ومسؤولية مجتمعية" التي تقييمها وزارة الإعلام ولجنة صناعة السينما.

وأكد عرنوس أن "الحكومة لن تألو جهداً في تقديم الدعم الممكن لقطاع الدراما والبحث في جميع التسهيلات المالية الممكنة لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج الدرامي سواء من خلال الإعفاءات الجمركية والمالية أو من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية مناسبة".

وأعرب المهندس عرنوس عن أمله بأن تكون ورشة العمل هذه فرصة حقيقية لتحليل واقع صناعة الدراما في سوريا وتحديد أهم الصعوبات التي تعاني منها وتقديم مقترحات تجاوزها بشكل موضوعي وعملي وفق خطة عمل واضحة وشفافة.

و يذكر أن عدد من نجوم الدراما السورية غادر البلاد مع اندلاع الأزمة السورية، واختار عدد منهم البقاء في البلدان العربية كـ مصر ودبي ولبنان، فيما عاد البعض الأخر بعض مضي عدة سنوات وشاركوا في الدراما السورية كان أبرز العائدين الفنانة سلافة معمار وكاريس بشار، فيما استقر بشكل نهائي عدد من النجوم في الخارج ولم يشاركوا في أي عمل درامي تم تصويره في البلاد ولم يقوموا بزيارة سوريا منذ اندلاع الحرب منهم، جمال سليمان، مكسيم خليل، سوسن أرشيد، جهاد عبدو، وسامر المصري.

وعمد بعض النجوم إلى عدم المشاركة في الأعمال الدرامية السورية رغم زيارتهم المتكررة إلى البلاد منهم تيم حسن، وقصي خولي.

المصدر: سانا