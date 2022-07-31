 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت تشكيل "كراكن" المتطرف في خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفا

"يا خالد".. أغنية في رثاء مراسل RT خالد الخطيب في ذكرى رحيله

الثقافة والفن

youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tise

أطلقت المغنية لانا هابراسو أغنية في رثاء مراسل قناة روسيا اليوم خالد الخطيب في الذكرى الخامسة لرحيله.

وقضى خالد الخطيب خلال تغطيته للمعارك الدائرة ضد تنظيم داعش في ريف مدينة حمص وسط سوريا في الثلاثين من شهر يوليو عام 2017.

واستعرضت أغنية "يا خالد" لحظات من تشييع الخطيب، ومشاهد من تغطياته الإعلامية للحرب في سوريا، وترجمت كلمات الأغنية إلى اللغة الروسية.

الأغنية من كلمات الشاعر أيمن ابو الشعر، الحان الملحن وليم حسن، وغناء لانا هابراسو.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا