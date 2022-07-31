"يا خالد".. أغنية في رثاء مراسل RT خالد الخطيب في ذكرى رحيله

أطلقت المغنية لانا هابراسو أغنية في رثاء مراسل قناة روسيا اليوم خالد الخطيب في الذكرى الخامسة لرحيله.

وقضى خالد الخطيب خلال تغطيته للمعارك الدائرة ضد تنظيم داعش في ريف مدينة حمص وسط سوريا في الثلاثين من شهر يوليو عام 2017.

واستعرضت أغنية "يا خالد" لحظات من تشييع الخطيب، ومشاهد من تغطياته الإعلامية للحرب في سوريا، وترجمت كلمات الأغنية إلى اللغة الروسية.

الأغنية من كلمات الشاعر أيمن ابو الشعر، الحان الملحن وليم حسن، وغناء لانا هابراسو.

المصدر: RT