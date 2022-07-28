أوكرانيا تدعو إلى منع ملكة جمال روسيا من خوض مسابقة "ملكة جمال الكون"

وجهت ملكة جمال أوكرانيا 2021 واللجنة المنظمة للمسابقة دعوة إلى منظمي مسابقة "ملكة جمال الكون" لمنع ملكة جمال روسيا من المشاركة في المسابقة.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "UNIAN" أن: "اللجنة المنظمة لملكة جمال أوكرانيا وملكة جمال أوكرانيا لعام 2021 آنا نيبلياخ طلبوا من منظمي مسابقة ملكة جمال الكون استبعاد المتسابقة الروسية آنا لينيكوفا من المشاركة في السابقة".

ودعت ممثلة أوكرانيا إلى "حظر روسيا في جميع أنحاء العالم المتحضر".

وقالت إنه ينبغي أن يكون هذا درسا لكل من هؤلاء "الناس الأبرياء و"لحكومتهم".

المصدر: نوفوستي