نادر أبو الليف: محمد رمضان عارض "استربتيز" وليس مغنيا

أعرب الفنان نادر أبو الليف عن رأيه فيما يقدمه الفنان محمد رمضان على المسرح من أغانٍ، سواء فى الحفلات التي يظهر فيها أو الأعمال التى يطرحها على "يوتيوب".

وقال أبو الليف، لـ موقع صدى البلد: "محمد رمضان ليس مطربا أو مغنيا، إنما هو يقدم عرض الاستربتيز على المسرح".

وأضاف أبو الليف: "هل يمكن أن نطلق على محمد رمضان لقب مغن عندما يظهر عاريا على المسرح مثل مايكل جاكسون أو غيره من العالميين الذين يقدمون عرض الاستربتيز الذى يظهر فيه عاريا، فهو أمر بعيد تاما عن الغناء أو الطرب".

واعتبر أبو الليف أن أغاني المهرجانات التي أثارت جدلا واسعا في الفترة الماضية في مصر، غير مناسبة للمجتمعات العربية".

وقال نادر أبو الليف، :"أنا لست ضدها ولكن ضد كل ما يقدم من أغان تحتوي على كلمات مسفة وبها ابتذال وإسفاف".

وأضاف أبو الليف: "إننا فى مجتمع متدين بطبعه ولا بد أن نتعامل في نفس الإطار ونقدم أعمالا بعيدة عن الإسفاف والابتذال ويكون بها هدف أو تحتوى على كلمات تتناسب مع المجتمع العربي".

المصدر: صدى البلد