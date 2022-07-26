مقاضاة عمر كمال بعد استغلال مقطع من أغنية لأم كلثوم دون إذن الورثة

قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الفنان عمر كمال بعد إعلانه عن تقديم مقطع من أغنية للسيدة أم كلثوم في أغنيته الجديدة.

وأوضح أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين فوزي إبراهيم أن ما فعله عمر كمال يُعد جريمة اعتداء على مصنف فني، وأن الجمعية تجهز أوراقها من أجل مقاضاته على ما فعله، نظرا لعدم قيامه بأخذ إذن استغلال من ورثة الشاعر مرسي جميل عزيز أو ورثة الملحن بليغ حمدي أو الجمعية.

ونفى عمر كمال صحة الواقعة المنسوبة إليه، وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر: "أنا في الفترة الأخيرة حبيت أقدم نفسي كمطرب وأغني أغنية لوحدي أبرز فيها صوتي، ف عملت أغنية اسمها "خلينا سهرانين"، واستعنت في الأغنية بجملة من أغنية أم كلثوم".

وأردف: "إللي ممكن يوقف الأغنية وإللي معاه الحقوق بتاع السيدة أم كلثوم على اليوتيوب هي المزيكا، فتواصلت مع الأستاذ محمد محسن جابر ومع الشركة أن إحنا هنظبطها مع بعضنا وأخدت المقطع وقالوا تمام".

وتابع كمال "وأنا كنت هشوف الجمعية ليها حقوق فيها ولا لاء لأن الموضوع متشعب ومش عارف أدفع لمين، وهما كلهم حاجة بسيطة 10 ثواني كده".

وكان قد أعلن كمال عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، عن استعداده لتقديم أغنية بعنوان "خلينا سهرانين"، يقدم بها مقطعا من أغنية السيدة أم كلثوم "ألف ليلة وليلة".

المصدر: صدى البلد+Socisal media