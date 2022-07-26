"مش لاقي فلوس أتعالج".. نجم مصري يثير الجدل بتصريحاته عن أوضاع الممثلين المادية

أثارت تصريحات الفنان المصري، خالد زكي، حول تردي أوضاع الممثلين المادية تفاعلا في مصر على مدار الساعات الماضية، إذ تم تداولها إعلاميا على نطاق واسع.

وقال زكي خلال لقائه مع برنامج "ليالي TeN"، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي إنه "لا بد أن يهتم المنتجون بجيله مثلما كان يحدث في الماضي"، مشيرا إلى أنه شارك من قبل في أعمال كانت تتضمن ظهور الممثلين كبار السن في أدوار جيدة تعد إضافة للعمل، وعاتبهم بسبب "عدم تقديرهم المادي له ولجيله من الفنانين، رغم غلاء المعيشة"، مطالبا بالتدخل القوي.

الفنان الكبير خالد زكي 😢 pic.twitter.com/MF1lbRl9Pa — ناهد احمد (@Nahed4l) July 26, 2022

وأضاف خالد زكي: "لا بد أن نكَرم ماديا وأدبيا حتى نجد ثمن العلاج"، وكشف أنه "لا يمتلك رصيدا في البنك، لأنه كان دائما يعيش بموجب المثل الشعبي القائل (اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب)، حتى يجعل كل من حوله سعيدا"، لافتا إلى "أنه لم يفكر في تأمين مستقبله".

"لا بد من التدخل لصيانة كرامة الفنان".. الممثل خالد زكي يوجه رسالة متلفزة عن المعاناة التي يتكبدها أبناء جيله في المهنة#عايزين_انترنت_غير_محدودhttps://t.co/T2kFtC0rao — محمود محمد محمود (@mahmoud9558z) July 25, 2022

وأشار زكي إلى أنه "كثيرا ما كان يتعرض لأزمات مادية، لكنه لم يفصح عن ذلك خوفا على صورته"، وذكر أنه "اضطر لبيع سيارته في عام 2011 بسبب الظروف المادية، لكنه لم يشتر أخرى حتى الآن"، موضحا أنه يستقل سيارة زوجته ولا يستطيع شراء أخرى، مع التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة.

نظره لخالد زكى وكل من على شاكلته من ابناء الشعب المصرى …

خالد زكى يشكو على استحياء كبير فئات كثيره من الشعب المصرى تصرخ من اعماق قلبها

نناشد الرئيس دعم لكل هؤلاء وطبطبه على اكتافهم لمتابعه مسيره الحياه … — salem elbanna (@77_salemelbanna) July 25, 2022

وقال زكي إنه يشعر بالقهر، بسبب تردي الأوضاع المادية له ولأبناء جيله وتجاهل المنتجين لهم... "مش عايز أموت مديون، ومش معايا تمن العلاج".

وفي حوار سابق له مع "الشرق الأوسط"، قال الفنان المصري إنه "لم يتطلع في أي وقت للانفراد بالبطولة المطلقة في السينما أو التلفزيون، لكنه راهن بشكل أكبر على البطولة الجماعية التي تعد أحد عناصر نجاح العمل الفني".

الفنانين بهذا الجيل كانوا يتلقون اجور وعلاقات اجتماعيه واعلانات واعمالهم تشتريها تلفزيونات الدولة،،



سؤال مطروح: هل ملكوا اموال ولم يستثمروها جيدا؟

هل يريد الفنان الدولة تصرف له راتب شهري مثلا؟



سؤالي فقط للنقاش بشكل عام وليس استنكار لطرح الفنان خالد زكي. https://t.co/NvnBHyq9pS — 🇸🇦 بـو عـنـتـر 1727م (@R_A_I_N__79) July 25, 2022

واشتهر خالد زكي بتقديم الأعمال الرومانسية في بداياته الفنية، لكنه حسب تعبيره، "بذل جهدا كبيرا للخروج من سجن هذه الأدوار"، معتبرا أن "براعة الممثل تكمن في التنقل بين الشخصيات والأدوار المتباينة".

المصدر: وكالات