أغنية جديدة لأصالة تثير غضب الأكراد.. واتهامات السرقة تلاحقها (فيديو)

أطلقت النجمة السورية أصالة نصري ألبومها الجديد الذي يضم 5 أغنيات هي "شيفا فِيْك" و"فرحة وبس" و"كفوكيم" و"أنا حر" و"ضاع" بالإضافة إلى "غلبانة" التي قدمتها سابقا وحظيت بشعبية كبيرة.

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وتلقى ألبوم أصالة الجديد الكثير من التفاعل خلال الساعات الأولى من صدوره، خاصة أنها تغني باللغة الكردية لأول مرة في مسيرتها الفنية منذ تسعينيات القرن الماضي، من خلال أغنية "كفوكيم" وتعني الحمامة، التي كتبها ولحنها الملحن الكردي والمنظم آري جان.

وسرعان ما اتهم الجمهور الكردي أصالة وآري جان بسرقة الأغنية التي قدمها المطرب الكردي الراحل محمد عارف الجزراوي، مشيرين إلى أنها تنتمي إلى فئة التراث الكردي التي اعتبروها "سرقة أدبية".

وأعرب نشطاء عن عدم رضاهم عن الطريقة التي غنت بها أصالة نصري "كفوكم"، معتبرين أن اللحن تم التلاعب به وتغيير ايقاعه.

وفي الأغنية نفسها تم مزج كلمات عربية وأخرى كردية كرمانجية، على وقع ألحان تراث الجزيرة السورية.

المصدر: وكالات