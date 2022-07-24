الكشف عن سبب غياب الفنان عادل إمام عن حفل زفاف ابنة أخيه

أثار غياب الفنان المصري القدير، عادل إمام، عن حضور حفل زفاف ابنة شقيقه المنتج عصام إمام، أمس السبت، قلق جمهوره ومتابعيه.

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وفي هذا الصدد، أوضح المنتج عصام إمام لصحيفة "اليوم السابع" قائلا: "الحمد لله الزعيم (الفنان عادل إمام) بخير، وصحته كويسة، ولكن عدم حضوره حفل زفاف ابنتي جاء خوفا عليه من تعرضه لفيروس كورونا بعد انتشاره مرة أخرى، خصوصا أن قاعة الزفاف كانت مغلقة".

وشارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، المنتج عصام إمام، في الاحتفال بزفاف ابنته فرح، على رجل الأعمال محمود عبد النبي، داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

ومن ضمن الفنانين الذين حضروا الحفل يسرا، ولبلبة، وهاني رمزي، وفيفي عبده، وأشرف زكي، والمخرج رامي إمام.

المصدر: "اليوم السابع"