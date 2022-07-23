ظهور النجمة الراحلة دلال عبد العزيز في الإعلان الترويجي لفيلم "تسليم أهالي"

ظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في الإعلان الترويجي للفيلم المصري الجديد "تسليم أهالي"، المقرر عرضه في صالات السينما أول شهر أب المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم المصري الجديد، البرومو الرسمي للعمل، وهو من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان هشام ماجد، ويعتبر هذا العمل آخر عمل فني شاركت فيه النجمة الراحلة دلال عبد العزيز.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور دلال عبد العزيز في الإعلان الترويجي، واعتبر البعض أن ظهورها قد يكون مفتاح نجاح العمل.

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم عبر موقع التواصل الاجتماعي"انستغرام"، على مشاركة والدتها الراحلة في العمل وكتبت :"بحبك يا مامي.. أجمل وأخف دم في الدنيا.. شكرا لوقفتك جنبي في الفيلم انت وبابي حبيبي .. ربنا يرحمكم يا رب، والناس تفضل فكراكم بالإبتسامة و الضحكة اللي من القلب والسيرة الطيبة".

وكان منتج الفيلم هشام جمال طرح البوستر الترويجي للفيلم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، وعلق على البوستر قائلا: "وأخيرا"، وذلك بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة، حيث شهد الفيلم عدة تأجيلات قبل القرار النهائي لعرضه في موسم عيد الأضحى على مدار العامين الماضيين.

المصدر: RT+Social media