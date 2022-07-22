أمبر هيرد تستأنف حكما بسداد 10 ملايين دولار لزوجها السابق جوني ديب

أبلغت أمبر هيرد محكمة في فرجينيا أنها ستستأنف حكما بسداد مبلغ 10.35 ملايين دولار لزوجها السابق جوني ديب، في قضية تشهير بارزة.

وقال متحدث باسم هيرد في بيان "نعتقد أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف .... لذلك نستأنف الحكم".

وقدم محامو هيرد إخطارا باستئناف الحكم في محكمة مقاطعة فيرفاكس، حيث استمعت المحكمة لمدة 6 أسابيع إلى شهادات هيرد وديب.

ومن خلال الإخطار يتم إبلاغ المحكمة أن هيرد تعتزم استئناف هذا الحكم، بالإضافة إلى أحكام أخرى أصدرها القاضي، ومنها رفض طلب هيرد بإلغاء الحكم، وكذلك رفض طلب إعادة المحاكمة.

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وكان ديب أقام دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير في مقال رأي نشرته في ديسمبر 2018 في صحيفة واشنطن بوست، وصفت فيه نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي".

وزعم محامو ديب أن المقال شهر به رغم أنه لم يأت على ذكر اسمه مطلقا.

وأقامت هيرد دعاوى مضادة، زعمت فيها أن محامي ديب السابق شهّر بها من خلال وصف مزاعمها بالإساءة إليها بأنها "خدعة".

وأمرت هيئة محلفين هيرد بسداد 10 ملايين دولار تعويضا لديب، و5 ملايين دولار تعويضا عقابيا، وتم خفض التعويض العقابي إلى 350 ألف دولار بموجب حد أقصى حددته الدولة.

المصدر: "أسوشيتد برس"