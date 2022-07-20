مصمم فستان لمارلين مونرو ينتقد كيم كارداشيان

انتقد مصمم الأزياء الأمريكي، بوب ماكي، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بسبب ظهورها خلال عرض "ميت غالا" وهي ترتدي فستانا معروفا وقديما لمارلين مونرو صممه بنفسه.

وقال ماكي (83 عاما) إنه "لا ينبغي لأحد أن يرتدي هذا الفستان" الذي وضع تصميمه الأصلي في وقت مبكر من حياته المهنية أثناء عمله كمساعد لأسطورة الموضة جان لويس الذي ابتكر الثوب الذي ارتده مونرو لتغني في عيد ميلاد الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي في عام 1962.

وكان ماكي من بين النقاد الذين أدانوا القرار المثير للجدل الذي سمح لكارداشيان بارتداء الثوب على السجادة الحمراء في مايو الماضي.

وأعار مسؤولون عن علامة تجارية تهتم بالموضة والأزياء كارداشيان الفستان، حيث يوجد في بيئة يتم التحكم فيها بدرجة الحرارة منعا لتلفه منذ أن تم شراؤه مقابل 4.8 مليون دولار في عام 2016.

وشرح: "عندما سمعت أنها سترتديه فكرت بأنه لا ينبغي لأحد أن يرتدي هذا الفستان، بل يجب أن يوضع في متحف"، مضيفا: كانت مارلين رائعة والفستان صمم من أجلها. تم تصميمه لها ولا ينبغي أن يرى أي شخص آخر ارتداؤه".

وكارداشيان هي أول سيدة ترتدي الفستان منذ أن لبسته مونرو في عام 1962، وقالت إنها اضطرت إلى إنقاص وزنها 16 رطلا في ثلاثة أسابيع لتلائم الفستان.

وقالت في حديث لمجلة "فوغ": "أنا في غاية الاحترام للفستان وما يعنيه للتاريخ الأمريكي. لن أرغب أبداً في الجلوس وأنا ارتديه أو تناول الطعام أو التعرض لخطر أي ضرر قد يلحق به ولن أضع أي نوع من المكياج على جسمي".

المصدر: مونت كارلو