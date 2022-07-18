الجمارك الإسبانية تصادر لوحة "ثلاث شخصيات" لبابلو بيكاسو

كشفت صحيفة "دياريو دي إيبيزا" عن مصادرة الجمارك الإسبانية في جزيرة إيبيزا، لوحة غير معلن عنها لبابلو بيكاسو قيمتها 450 ألف يورو.

وتم ضبط اللوحة التي تعود للعام 1966 وتحمل اسم "ثلاث شخصيات" في 5 يوليو أثناء تفتيش حقيبة سفر مواطن مكسيكي يبلغ من العمر 64 عاما، كان قد طار إلى الجزيرة السياحية من زيورخ بسويسرا.

ذكر الراكب في البداية أنها نسخة وقدم لموظفي الجمارك إيصالا بقيمة 1.5 ألف فرنك سويسري (أكثر بقليل من 1.5 ألف يورو). ومع ذلك، في الجزء السفلي من الحقيبة، تم العثور بالفعل على إيصال ثان مقابل 450 ألف فرنك، أصدره أحد المعارض الفنية في زيورخ بالإشارة إلى أعمال بيكاسو.

ووفقا للفحص الأولي، فإن اللوحة هي بالفعل عمل للفنان الإسباني الشهير، والسعر الذي حدده المعرض يتوافق مع سعر السوق.

المصدر: نوفوستي