ماذا قدم للعالم الموسيقي الراحل أوسكار سالا الذي يحتفل به Google؟

احتفل Google على طريقتها في عيد ميلاد مؤلف الموسيقى الإلكترونية والفيزيائي المبتكر أوسكار سالا، من خلال مشاركة قصته على الصفحة الرئيسة لمتصفح Google.

اشتهر أوسكار سالا بإنتاج المؤثرات الصوتية على آلة موسيقية تسمى مزيج التراوتونيوم، و جعل عالم التلفزيون والراديو والأفلام مكهربًا، وفقا لـ Google Doodle.

ولد أوسكار سالا في 18 يوليو 1910 في مدينة جريز بألمانيا، كان والديه موسيقيين، والدته كانت مغنية ووالده كان لديه موهبة موسيقية لذلك انغمس سالا في الموسيقى طوال حياته، بدأ في تأليف مقطوعات على البيانو والكمان في سن الرابعة عشرة.

أصبح مفتونا بآلة تسمى trautonium ، خاصة بتقنياتها وإمكانياتها اللونية، ويتكون التراوتونيوم من سكة حديدية بخيط ملفوف بسلك مقاومة ممتد فوقه.

يتم ضغط الخيط على القضيب المعدني، مما يؤدي إلى إغلاق الدائرة وإصدار صوت غني بالنغمات، تم تقطير هذه الأصوات من هذا الصوت باستخدام مرشحات يتم التحكم فيها بواسطة مفاتيح دوارة.

كرس سالا نفسه لإتقان الأداة وتطويرها بشكل أكبر ودرس الفيزياء والتكوين في جامعة برلين نتيجة لذلك، بصفته ملحنا ومهندسا كهربائيا، كان قادرا على إنشاء أسلوب موسيقي إلكتروني فريد.

طور سالا لاحقا أداته الخاصة التي تسمى mix-trautonium ، والتي كانت قادرة على تشغيل العديد من الأصوات في وقت واحد. ويمكنها أن تصدر أصواتا مثل أصوات الطيور، والطرق، وغلق الأبواب.

كما كان مسؤولا عن إنشاء ثلاث ألات: Quartett-Trautonium و Concert Trautonium و Volkstrautonium.

قام سالا بتأليف مقطوعات موسيقية ومؤثرات صوتية للتلفزيون والسينما والراديو وحصل على العديد من الجوائز عن عمله.

كان الفيلم الأكثر شهرة الذي عمل عليه هو The Birds للمخرج ألفريد هيتشكوك، أراد المخرج أصوات طيور منتجة صناعيا للفيلم وسمع عن سالا من زميل سابق له. سافر إلى برلين لزيارة استوديو التسجيل الخاص بـ Sala وكان معجبا جدا بـ Trautonium حيث أنتج في النهاية جميع المؤثرات الصوتية لـ The Birds.

تبرع بأداته الأصلية للمتحف الألماني للتكنولوجيا المعاصرة في عام 1995، بقي سالا لاعب Trautonium الوحيد طوال حياته، توفي في 26 فبراير 2002.

كتب Google Doodleفتحت جهوده في الموسيقى الإلكترونية مجال علم الموسيقى الفرعية، بفضل تفانيه وطاقته الإبداعية، أصبح أوركسترا من رجل واحد

المصدر: Google