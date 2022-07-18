الكشف عن أجور الفنانين الأردنيين والعرب بمهرجان جرش

تطرق المدير التنفيذي لمهرجان جرش مازن قعوار إلى معدل أجور الفنانين الأردنيين والعرب المشاركين في مهرجان جرش الذي ستنطلق دورته الجديدة الشهر الحالي.

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ونقل عن قناة تلفزيون المملكة أن قعوار صرح بأن "أجور الفنانين العرب بمعدل 300 ألف دينار والفنانين الأردنيين 250 ألف".

ولفت المدير التنفيذي لمهرجان جرش إلى أن اثنين من الفنانين العرب "سيقومان بإحياء حفلات على المسرح الجنوبي بالمجان بدون أن يتقاضوا أي أجر".

وبشأن ميزانية مهرجان جرش، كشف أنها تبلغ "900 ألف، وتم دفع 100 ذمم سابقة متبقية من مهرجان 2021".

ووصف قعوار الميزانية بأنها متواضعة، مشيرا في الوقت نفسه "إلى أن أكبر جهة داعمة للمهرجان هي وزارة السياحة ممثلة بهيئة تنشيط السياحة والدعم كان بجزء من الفنادق والتنقلات وأمور عديدة ".

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وأوضح المدير التنفيذي لمهرجان جرش "أن الجيش العربي قام بدعم المهرجان لوجستيا ومديرية الأمن العام قامت بتوفير كافة الأمور اللوجتسية من دفاع مدني وحراسة وأمانة عمان قامت بالكثير من الأمور مثل الرش والتعشيب وأمور أخرى".

يشار إلى أن شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 36 ستوقد في السابع والعشرين من يوليو الجاري، لتنطلق بذلك فعالياته الثقافية والفنية المتنوعة، وبمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة.

هذا، وكانت تصاميم توضح تفاصيل مشاركة فنانين في مهرجان جرش قد أثارت "جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، ووضع رواد على منصات التواصل الاجتماعي صورهم ساخرين من التصاميم الرسمية التي نشرتها إدارة مهرجان جرش على صفحتها الموثقة على فيسبوك".

المصدر: خبرني