ما هو فن الماندالا؟ وكيف تمكنت فتاة سورية من دخول موسوعة غينيس بأكبر لوحة ماندالا في العالم؟

تمكنت الطالبة السورية، لمى زكريا، من تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس، وذلك عن أكبر لوحة ماندالا في العالم بعد جهد استمر عاما ونصف العام.

وأكدت زكريا خلال استضافتها في برنامج ناس أونلاين، من تقديم الإعلامي أحمد الجمل، أنها سعيدة جدا بدخولها الموسوعة العالمية بلوحة الماندالا، مشيرة إلى أنها عملت جاهدة على تحقيق الإنجاز الذي استغرق نحو عام ونصف.

وتقول زكريا فيما يخص اللوحة إنها "تحتوي على 4096 دائرة ماندالا حيث كانت اللجنة في غينيس تطلب 4000 دائرة ماندالا لتحطيم الرقم القياسي لكن نحن صممنا 96 دائرة إضافية حتى نضمن الصدارة".

وشرحت لمى زكريا، الطالبة السورية التي تدرس الهندسة المعمارية في جامعة البعث بحمص، كيفية تعلمها فن الماندالا قائلة: "أنا تدربت على فن الماندالا منذ عام 2018 ثم وصلت إلى مرحلة الاحتراف في عام 2020 وهنا قررت المنافسة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر لوحة في العالم".

ويعود فن الماندالا لأصول هندية، حيث كان يستخدم قديما لأغراض دينية مثل طرد الأرواح الشريرة وحبس الشياطين، وفقا لمعتقداتهم، لكن هذا المجال توسع حاليا وتحول إلى فن ودخل في نواحي أخرى مثل العمارة وديكورات المنازل.