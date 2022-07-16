هل خضعت وفاء موصللي لعمليات تجميل؟

ردت النجمة السورية وفاء موصللي لأول مرة على شائعات خضوعها لعمليات تجميل وتخفيف وزنها، التي تثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت موصللي في تصريح لبرنامج ET بالعربي إنها خضعت منذ حوالي 11 سنة إلى علمية تكميم في المعدة وفقدت على إثرها أربع و عشرون كليوغراما

وأضافت موصللي:" بالنسبة للنحافة فـ ما أنا اللي قررتها، من سنتين وجاية أنو عم ساعد مريض وهاد المريض على درّاجة، و أنا باخده كل يوم عالجناين ساعتين.. ثلاثة، ما لقيت حالي إلا نحفت، فهي رمية من غير رامي".

ودخلت الفنانة وفاء موصللي إلى عالم السوشال ميديا و يتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، و اعتبرت أن عدم ردها على التعليقات المسيئة "أفضل" و علقت: "أنا ما بزعل، لأن مافي حدا ما بده يكبر وهاد الشي طبيعي، فبتمنى انو يتذكروا اللي عم يعلقوا، لا تاخدوا سيائتنا، بالنهاية خلينا نحب بعضنا".

المصدر: ET بالعربي