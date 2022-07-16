بالأبيض والأسود ديانا حداد تعود إلى "إنستغرام"

عادت الفنانة ديانا حداد إلى موقع التواصل الاجتماعي"إنستغرام" عبر فيديو جديد بعد أن قامت بحذف جميع صورها والفيديوهات الخاصة بها على الموقع.

ونشرت حداد مقطع فيديو لها بالأبيض والأسود، ترتدي به فستانا دون كتابة أي تعليق على المنشور، وتفاعل متابعوها مع عودتها، وخمن البعض أن يكون هذا المقطع جزءا من الكليب الجديد لعملها القادم.

وكانت الفنانة ديانا حداد قد كشفت في تسجيل صوتي مع برنامج ET بالعربي، أن غيابها لم يكن بسبب اعتزالها أو تعرضها للخطر وإنما الحاجة لأخذ فرصة مع نفسها، وقالت: "أخدت فرصة لنفسي وبريك وخلال الفترة دي لمست قد إيه محبة الناس كبيرة والإعلام والجمهور الغالي وقد إيه خوفهم علي".

وفوجئ جمهور الفنانة ديانا حداد منذ أيام بحذفها لجميع صورها على موقع الصور الشهير "إنستغرام" وهو ما فتح باب الأقاويل حول قرار اعتزالها الفن.

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المصدر: Social media