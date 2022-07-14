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باسم ياخور يرد على اتهامه بدعم المثليين: قوس قزح ظاهرة طبيعية

الثقافة والفن

باسم ياخور يرد على اتهامه بدعم المثليين: قوس قزح ظاهرة طبيعية
الصورة من "انستغرام"
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تعرض الممثل السوري باسم ياخور، لهجوم بعد نشره صورة للسماء وخلفها صورة قوس قزح، معلقا عليها بقوله "ويبقى قوس قزح أجمل ما يمكن أن أشاهد"، وتم اتهامه بدعم المثلية الجنسية.

وعلق ياخور عبر نشر تغريدة على "تويتر"، قال فيها: نشرت هالصورة مع قوس قزح كستوري على إنستغرام، وكتبت يبقى قوس قزح من أجمل ما يمكن أن نشاهد.. صدقا بدون مبالغة لهلق مية واحد صار باعتلي له يا أستاذ معقول بتشجع المثلية… على فكرة قوس قزح ظاهرة طبيعية جميلة".

المصدر: RT

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