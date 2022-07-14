جيمس فرانكو يعود إلى عالم التمثيل بعد انقطاع بسبب دعوى سوء سلوك جنسي

يعود النجم جيمس فرانكو إلى التمثيل بعد أربع سنوات من تعرضه لمزاعم سوء السلوك الجنسي من قبل خمس نساء.

وسيعود فرانكو إلى الشاشة الكبيرة في قصة درامية عن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تحت عنوان Me, You، وأعرب فرانكو عن حماسه للمشاركة في هذا المشروع الكبير على حد وصفه.

العمل جاء من إخراج بيل أوجست وسيبدأ الإنتاج في سبتمبر، حسبما أفاد المنفذ ويشمل طاقم الممثلين أيضا توم هولاندر وديزي جاكوب.

وقال فرانكو في بيان: "أنا متحمس للمشاركة في هذا المشروع الهائل والعمل مع الأسطورة بيل أوجست. أنا معجب كبير بعمله وMe, You سيناريو رائع حقا".

تم اتهام ممثل Pineapple Express بسلوك غير لائق جنسيا من قبل خمس نساء، أربع منهن من طالبات التمثيل، في مقال نشرته صحيفة Los Angeles Times في يناير 2018.

وقالت إحدى الضحايا المزعومات، سارة تيثر كابلان لبرنامج Good Morning America أن فرانكو "أساء استخدام سلطته من خلال استغلال النساء غير المشهورات اللواتي عمل معهن بحجة منحهن الفرص".

ونفى محامي فرانكو كلا من الادعاءات واستشهد بتعليقات الممثل 2018 على برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير، حيث نوه فرانكو بأن هذه الشائعات التي طالته جاءت من قبل أشخاص يبحثون عن الشهرة، وتحاول أن يكون صوتها مسموعا من قبل الناس.

وتحدث فرانكو في ديسمبر الماضي على SiriusXM's The Jess Cagle Podcast ، قائلا إنه "كان يقوم بالكثير من العمل" على نفسه، وكشف أنه عانى من إدمان الجنس لسنوات بعد أن أصبح يقظا من الكحول في سن مبكرة.

واعترف بأنه "خدع الجميع" قبل علاقته الحالية مع صديقته إيزابيل باكزاد وأنه "لا يمكن أن يكون مخلصا لأي شخص".

المصدر:people