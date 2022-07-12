تعاون بين شركة ديزني وفرقة BTS لإنتاج أعمال خاصة

عقدت منصة ديزني صفقة مع أكبر فرقة غنائية في العالم حاليا BTS وشمل الاتفاق تقديم عدد من الأعمال الفنية وعروض أصلية لمجموعة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة.

وقالت Disney سينتج عن ذلك التعاون خمسة أعمال سيتم تصوير اثنين على الأقل من العناوين الجديدة مع الفرقة بأكملها، بما في ذلك حفلة موسيقية مسجلة خاصة في لوس أنجلوس ومسلسل وثائقي من وراء الكواليس.

وقالت الفرقة في رسالة فيديو مسجلة تمت مشاركتها مع CNN Business إنها تتطلع إلى إظهار جانب جديد للمعجبين عن الفرقة.

وحققت BTS نجاحا مذهلا في السنوات الأخيرة، حيث جذبت المعجبين حول العالم المعروفين باسم "الجيش".

وكانت قد أعلنت المجموعة المكونة من سبعة أشخاص مؤخرا أنها سوف تقوم باستراحة لاستكشاف مشاريع مختلفة، بما في ذلك استكشاف القدرات على أساس فردي.

ويعكس الارتباط الجديد مع ديزني ذلك، وقالت الشركة إن أحد الأعمال المقبلة هو عرض واقعي سيشاهد فيه V ، أحد نجوم BTS ، في إجازة مع مشاهير كوريين آخرين.

وقالت ديزني و HYBE في بيان مشترك إن الفيلم الوثائقي للفرقة سوف يلقي نظرة خاطفة على حياتهم اليومية "بينما يستعدون للفصل الثاني".

ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة، تُظهر هذه الخطوة كيف تركز Disney على المواهب من الدرجة الأولى مع استمرارها في ملاحقة Netflix (NFLX) والاستفادة من الموجة الأخيرة من الشعبية المحيطة بالمحتوى والثقافة الكورية.

وكانت قد صرحت ديزني أنها حققت نجاحا عن طريق مسلسل مثل "Snowdrop" ،الذي أصبح أحد أكثر عناوينها مشاهدة في جميع أنحاء آسيا مؤخرا.

قالت رئيسة المحتوى في ديزني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ جيسيكا كام-إنجل : "يمثل هذا التعاون طموحنا الإبداعي، للعمل مع منشئي المحتوى البارزين وكبار النجوم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حتى يمكن الاستمتاع بمواهبهم من قبل الجماهير السائدة بطرق متعددة". وأضافت: "نعتقد أن هذه العناوين الجديدة ستأسر المستهلكين في جميع أنحاء العالم ونتطلع إلى تقديم المزيد من المحتوى الموسيقي في خدمتنا."

وتعتبر هذه الخطوة جزءا من توسع كبير في المحتوى الآسيوي أعلنت عنه الشركة في أكتوبر الماضي، وتخطط لإضفاء الضوء على أكثر من 50 عنوانا أصليا من المنطقة بحلول عام 2023.

وقالت شركة هوليوود العملاقة في ذلك الوقت إنها ستطلق عروضا جديدة من كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وتايوان وإندونيسيا، وسيتم تقديم العديد من البرامج باللغات المحلية، منها لغة البهاسا الإندونيسية إلى الماندرين.

وقامت Netflix أيضا بضخ الأموال في المحتوى الأصلي باللغة الآسيوية، والترويج للنجاح العالمي لبرامجها الكورية واليابانية على وجه الخصوص.

المصدر: cnn