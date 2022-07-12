وفاة مؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم جيمس بوند "Dr No"

توفي المؤلف الموسيقى، مونتي نورمان، صاحب الموسيقى التصويرية لفيلم "جيمس بوند" عن عمر 94 عاما، بعد معاناته مع المرض.

وتعتبر الموسيقى التصويرية لفيلم Dr No ، الذي أطلق من خلاله سلسلة مغامرات العميل جيمس بوند، أشهر أعمال نورمان، وتم إصدارها في عام 1962 وقام ببطولته شون كونري.

قال نورمان إنه أسس الموسيقى المميزة، والتي ظهرت لأول مرة كجزء من مزيج خلال افتتاح الفيلم، على قطعة سابقة تسمى Bad Sign ، Good Sign ، والتي ابتكرها لتكييف موسيقي لـ VS Naipul’s A House for Mr Biswas .

ولد نورمان في مونتي نوسيروفيتش عام 1928،وشارك الغناء في عدة فرق موسيقية كبيرة شعبية في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي. انتقل إلى كتابة الأغاني للمسرحيات الموسيقية في أواخر الخمسينيات ، وساهم في كتابة الأغاني إلى Make Me an Offer ، وكتابة الموسيقى وكلمات الأغاني إلى Expresso Bongo للمغني Wolf Mankowitz.

وعمل أيضا على المسرحية الموسيقية Belle في عام 1961، والتي تدور حول جرائم القتل Crippen سيئة السمعة، ومسرحية Songbook في عام 1979، التي تدور أحداثها حول مؤلف أغاني خيالي من ليفربول يُدعى موني شابيرو .

المصدر:theguardian