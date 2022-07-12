ميريام فارس تصل إلى العالمية بسبب تحدي راقص على"تيك توك"

تصدر اسم النجمة اللبنانية ميريام فارس تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاح أغنيتها "قومي " في تحقيق أكبر نسبة انتشار على "تيك توك".

ونشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو توثق فيه الأرقام التي حصدتها أغنيتها الشهيرة "قومي" ، كما نشرت ميريام فارس بيانا تحت عنوان "عدد مشاهدات "قومي" لميريام فارس تتخطى عدد سكان الكرة الأرضية"، وجاء في النص: "أعلنت شركة "تيك توك" العالمية عن الأرقام التي حصدتها أغنية قومي لملكة المسرح ميريام فارس (حتى الآن) بنشرها فيديو عبر صفحتها الخاصة عن عدد المشاهدات لأغنية قومي التي حصدت 8.4 مليار مشاهدة لهذه اللحظة علما أن ميريام لا تملك حسابا خاصا على تيك توك لهذه اللحظة".

وتابع البيان التي نشرته فارس على "إنستغرام" :"هذا الإنجاز الذي حققته ميريام هو الأول عربيا على الإطلاق والنجاح الذي حققه التحدي بأغنية قومي هو الأول على الإطلاق لأن الأغنية اجتاحت العالم وما زالت تجتاح وتتوسع بانتشارها يوما بعد يوم. هذا هو التقرير الأول من تيك توك وسيليه تقارير أخرى من "يوتيوب" و"إنستغرام" وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بأن أغنية "قومي" لملكة المسرح ميريام فارس تحقق نجاحا عالميا"

وكانت قد نشرت فارس فيديو لمجموعة من الأطفال يشاركون بأداء تحدي الرقص من إفريقيا وأعربت عن سعادتها بانتشار الأغنية بهذا الشكل الكبير، وعلقت:" ما تتخايلوا قديش فرحت لما شفت أطفال أفريقيا بطاقتهم الايجابية عم يرقصوا على أغنيتي وقديش انا فخورة بهل النجاح يلّي انطلق من لبنان وغزا العالم بأجمعه".

المصدر: Social media