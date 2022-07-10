كاميرون دياز تكشف عن تفاصيل قضية في دولة عربية كادت تدخلها السجن لسنوات طويلة

ذكرت النجمة كاميرون دياز أنه تم استخدامها في بداية حياتها المهنية قبل المشاركة في فيلم The Mask لتنقل المخدرات إلى المغرب.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 49 عاما إنه خلال عام من محاولتها الحصول على عمل عرض أزياء في باريس في أوائل العشرينات من عمرها، حصلت على وظيفة تبين أنها مشبوهة بعد أن طُلب منها حمل حقيبة مقفلة عبر المطار عند وصولها.

وذكرت في تدوين صوتي لـ Second Life:عندما وصلت إلى المطار في المغرب وطُلب مني فتحها، بدأت بالتفكير: ما يوجد في تلك الحقيبة؟.. لكنني تواصلت مع السلطات وأبلغتهم كل شيء أعرفه، واستطعت الإفلات من قضية كانت قد تدخلني السجن لمدة عشر سنوات".

يذكر أن النجمة كاميرون دياز قررت منذ فترة قصيرة العودة إلى عالم التمثيل بعد ثماني سنوات من الاعتزال، لتلعب دور البطولة في فيلم جديد عنوانه Back in Action إلى جانب جيمي فوكس، من إنتاج منصة نتفليكس.

المصدر: ladbible