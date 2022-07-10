شركة إنتاج مسلسل "للموت" ترد على الممثلة سيرين عبد النور

أصدرت شركة الإنتاج إيغل فيلمز بيانا ردا على تصريحات الممثلة سيرين عبدالنور من دون ذكر اسمها، إثر تصريحاتها الأخيرة حول المسلسل وشركة الإنتاج.

وجاء في بيان الشركة : "يهمّ شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها المنتج جمال سنان، وبعد اعتداءات متكررة عمرها سنوات من الافتراءات ومحاولات تضليل الرأي العام بقصص من وحي خيال أصحابها، من قبل بعض المفترين، آخرها ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة من سيناريوات حول كواليس مسلسل "للموت"، يهم الشركة كما يهم المخرج فيليب أسمر، والكاتبة ندين جابر وفريق عمل مسلسل "للموت" أن ينفوا كل ما قيل أخيراً، وأن يؤكدوا جازمين بأنّ الادعاءات والروايات التي تم بثها بغرض الاستفادة من نجاح المسلسل الساحق، ليست دقيقة وفيها تحوير للحقائق."

ونقلت الشركة في بيانها تأكيد الجميع أنّ مسلسل "للموت" الذي عرض على موسمين في رمضان 2021 ورمضان 2022، ولا يزال حديث الناس، وتم إحضاره من قبل الكاتبة نادين جابر وعرضه على المنتج جمال سنان قبل سنوات، من دون حاجة لوسيط أو طرف ثالث، واتفقا معا برفقة المخرج فيليب أسمر على تنفيذه، بعد إجراء بعض التعديلات في مضمون حكايته وأسماء شخصياته، بإشراف فريق Eagle Films المعني فقط.

وأضاف البيان: "كان من المنويّ في بادئ الأمر أن يُنتج المسلسل خارج رمضان، لكن تقرر بعد ذلك أن يكون "للموت" حصان الشركة الرابح في المنافسة الرمضانية، فانطلق العمل على تنفيذ المشروع."

وتابع: "بعد مشاورات بين المنتج والمخرج والكاتبة، أسندت البطولة النسائية لكل من النجمتين ماغي بوغصن ودانييلا رحمة وتم الاتفاق معهما، وانطلقت عجلة العمل بشكل طبيعيّ، وكل ما يقال عدا ذلك هو محض افتراء، وعليه تكون التصريحات وطريقة صياغة المعلومات في المقابلات وطرحها للرأي العام هدفها التضليل، وهو كلام غير شفاف وغير مهنيّ."

وأردف البيان: "تؤكد شركة "إيغل فيلمز" التي تعاملت وتتعامل مع أهم نجوم الوطن العربي، والتي تربطها أفضل العلاقات بكل النجوم والقيّمين على السوق الدرامي والسينمائي، بأنها ستبقى تتّبع نفس النهج وستعمل بمهنية عالية احتراماً لأصول المهنة."

وختمت الشركة بيانها: "اعتدنا ألا نردّ على الإساءة والكذب، لكننا نردّ هذه المرة لأول وآخر مرة، احتراماً للرأي العام، في وجه الافتراءات."

وكانت قدر صرحت الممثلة سيرين عبد النور أنها كانت من المفترض أن تلعب دور سحر الذي جسدته الممثلة ماغي بوغصن في العمل.

وقالت في مقابلة مع "ET بالعربي"اسم الشخصية الأولي كان لمى، لكنني اخترت لها اسم سحر، وقد عُرِض علي الدور حينها من قبل المنتج زياد شويري مثلما عرض على نادين الراسي وورد الخال من بعدي".

وتابعت عبد النور : "علمت حينها أن شويري كان يعاني من مشكلات مادية في ما يتعلق بموضوع الإنتاج، فتم التواصل عبري بصاحب شركة "إيغل فيلمز" المنتج جمال سنان، وأدت الأمور إلى منح الدور للممثلة ماغي بو غصن".

وذكرت عبدالنور أن اسم المسلسل كان "الجوزاء" وليس "للموت"، وقالت كل شيء قسمة ونصيب وماغي بو غصن نجحت في العمل و أعقبت"يمكن كانت بحاجة العمل أكثر مني".

المصدر: النهار