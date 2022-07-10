شاهد.. ياسمين عبد العزيز بـ"الإسدال" أمام البحر

ظهرت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز مرتدية الإسدال والحجاب من أمام البحر، احتفالا بعيد الأضحى.

ونشرت ياسمين صورتها أمس السبت عبر حسابها على"انستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "كل سنة وأنتم بخير، عيد سعيد".

على صعيد آخر، تدرس الفنانة المصرية العودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة بعد غياب سنوات، حيث كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "الأبلة طم طم" عام 2018، الذي حقق نجاحا كبيرا، خاصة أنه يحمل طابعا كوميدي النوعية التي اعتادت ياسمين تقديمها.

المصدر: RT