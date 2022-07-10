رغم انفصالهما.. سلاف فواخرجي ووائل رمضان يعيشان في منزل واحد (فيديو)

تحدث الفنان السوري، وائل رمضان، حول أنباء انفصاله عن الفنانة سلاف فواخرجي، بعد زواج دام سنوات عديدة.

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وقال رمضان خلال لقاء جمعه بالإعلامية اللبنانية، رابعة الزيات، في برنامج "شو القصة"، إنه لم يقم بتطليق فواخرجي، لكنه انفصل عنها فقط.

وأشار إلى أنه يعيش معها في نفس المنزل رغم الانفصال، وأنهما اتخذا قرار الانفصال ليقررا إن كانا سيستمران معا أم يتم الطلاق بالفعل، مؤكدا على أنهما قد يعودان لبعضهما وينهيان الانفصال.

وكشف رمضان عن أن مشاعره زادت نحو فواخرجي بعد الانفصال، مشددا على أنه يتمنى لو أن الانفصال تم قبل 10 سنوات حتى تزيد مشاعره.

وتحدث الفنان خلال اللقاء عن الحادثة التي كشفتها زوجته في وقت سابق، والتي أوضحت من خلالها سبب خلافها مع الفنانة كاريس بشار، وهو احتفال الأخيرة بعيد ميلادها في حفل زفافها على وائل رمضان.

وأكد رمضان الحادثة وقال إن عيد ميلاد كاريس بشار في شهر حزيران، لكنها احتفلت به في حفل زفافهما الذي أقيم في شهر شباط، قائلا إنه كان ينوي التصرف مع صديقها ومعها لولا أن سلاف طلبت منه تجاهل الأمر.

وفي أبريل 2022، أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، انفصالها عن زوجها الفنان والمخرج السوري وائل رمضان، بعد سنوات طويلة من الحب والزواج.

المصدر: RT