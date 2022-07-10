في أول أيام عيد الأضحى.. مصطفى قمر يكبر من المسجد (فيديو)

قام الفنان المصري مصطفى قمر بتكبيرات العيد في أحد المساجد صحبة عدد من المصلين، في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى.

ونشر قمر أمس السبت مقطع فيديو له على حسابه في تطبيق "انستغرام" مدته 3 دقائق متواصلة من التكبير، احتفالا بعيد الأضحى. ولاقى الفيديو استحسانا كبيرا من متابعيه وحقق مشاهدات كثيرة.

إلى ذلك، يحيى النجم المصري حفلا غنائيا في مسقط رأسه بمدينة الإسكندرية، في نادي الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 12 يوليو، والذي يوافق رابع أيام عيد الأضحى، بفرع النادي في منطقة سموحة.

المصدر" RT