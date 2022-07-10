بعد استغاثته الأخيرة.. تفاصيل احتجاز فضل شاكر في مخيم عين الحلوة

تصدر الفنان اللبناني فضل شاكر مؤشرات البحث على محرك "غوعل"، بعد ساعات من التدوينة التي استغاث بها من تداعيات احتجازه لفترة طويلة بمخيم عين الحلوة.

وكتب فضل شاكر، في تغريدته عبر "تويتر": "بكرا بصيرو 18 عيد وانا محجوز بمخيم عين الحلوي وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفقه واتحدى الدولة إذا كان علي أي دليل".

بكرا بصيرو ١٨ عيد وانا محجوز بمخيم عين الحلوي وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفقه واتحدى الدوله إذا عليي اي دليل .بس بدي قول حسبي لله ونعم الوكيل بهيه الحريري وسعد الحريري والسنيوره المجرمين الارهابيه — فضل شاكر (@fadel_chaker) July 8, 2022

من ناحية أخرى، أطلق فضل شاكر مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "العزيز"، و"ابعد خلاص"، وهما من توزيع علي أباظة، من ضمن أغانى الميني ألبوم الجديد الذي طرحه مؤخرا على فترات متقطعة، حيث بلغ إجمالي الألبوم 6 أغانى طرحتها الشركة المنتجة على فترات متقاربة.

يذكر أن أهم أعمال الموزع علي أباظة تعاون عدد من المطربين منهم لطيفة، وعبد الله الرويشد، والفنانة المغربية فدوي المالكي، ومحمد فضل شاكر، والمطرب السعودي طلال سلامة، وفهد الكبيسي.

المصدر: RT