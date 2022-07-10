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آمال ماهر تنشر صورا لها على"انستغرام".. والجمهور يطالبها ببث مباشر للتأكد أنها بخير

الثقافة والفن

آمال ماهر تنشر صورا لها على
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عادات الفنانة المصرية آمال ماهر إلى التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد شائعات إختفائها، ونشرت ماهر صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر"انستغرام".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر التعليقات على الصور، وعبر أغلب المعلقين عن رغبتهم بخروج آمال في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من أنها بصحة جيدة ولا تتعرض لأي نوع من العنف.

يذكر أن آمال ماهر قالت من خلال فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفائها:"معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".

وكان قد أثار اختفاء الفنانة آمال ماهر الرأي العام المصري والعربي، وتصدر وسم اختفاء_آمال_ماهر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ورغم ظهورها بفيديو، إلا أن العديد من المؤسسات الإجتماعية تحدثت عن عدم ظهور الحقيقية حول ماوراء اختفائها لهذه المدة الزمنية الطويلة، وشكك الكثير من رواد مواقع التواصل، أن تكون من ظهرت عبر الفيديو آمال ماهر.

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المصدر: RT+Social media

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