بيع اسطوانة للمغني بوب ديلان بسعر خيالي في مزاد علني

بيعت النسخة الوحيدة من اسطوانة المغني العالمي بوب ديلان "Blowin 'In The Wind" التي سجلها المغني وكاتب الأغاني عام 2021 ، مقابل 1.77 مليون دولار في مزاد علني.

وتجاوزت عملية البيع التي بلغت 1،482،000 جنيه إسترليني، السعر الأصلي الذي قدرته دار المزاد، والذي كان يتراوح بين 600،000 جنيه إسترليني و1 مليون جنيه إسترليني، وقامت دار كريستيز بالإشراف على عملية البيع.

قال المغني المؤلف والمنتج تي بون بارنيت:" إنه يأمل أن يساعد التسجيل، المعروض على Ionic Original - وهي وسيلة صوتية جديدة في تطوير مساحة موسيقية في سوق الفنون الجميلة".

وأضاف: "أنا أثق وأتمنى أن يعني ذلك الكثير لمن حصل عليها اليوم في بيع كريستيز الاستثنائي كما هو الحال بالنسبة لنا جميعا الذين صنعوها، وأنهم سيهتمون بالاسطوانة كلوحة أو أي شيء فردي آخر كعمل فني".

يصادف هذا العام الذكرى الستين لتأسيس ديلان كفنان تسجيل و Blowin ’in the Wind ، الذي كتب لألبومه الثاني، The Freewheelin’ Bob Dylan.

قال بيتر كلارنت كبير المتخصصين في كريستي في أمريكانا والكتب والمخطوطات: "نحن سعداء للغاية بالنتيجة الممتازة هذا المساء للقرص الأيوني الأصلي لأول تسجيل استوديو جديد لبوب ديلان لـ Blowin 'in the Wind منذ عام 1962".

وأضاف": إن العمل مع مثل هذا التقدم الرائد والمهم بشكل لا يصدق في تكنولوجيا التشغيل التناظري هو شرف عظيم، نحن متحمسون لأن هذه مجرد البداية لهذه الفرصة الجديدة المذهلة لفناني التسجيل للعمل مع T Bone وNeoFidelity لإعادة ضبط قيمة الموسيقى".

المصدر:theguardian