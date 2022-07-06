جيمس كاميرون يتحدى منتقدي عودة فيلم Avatar

رفض المخرج جيمس كاميرون حديث بعض النقاد عن عودة فيلم Avatar بشكل سلبي، واعتبر أن الفيلم الذي حقق أعلى نسب مشاهدات في جزءه الأول سيكون على قائمة الأفلام الأكثر متابعة عند طرحه.

واتجه عدد من النقاد وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن ان الفيلم سوف يقابل ب " لامبالاة" و ذلك بسبب مرور مدة زمنية كبيرة بين الجزئين.

فيما اتجه البعض الاخر للحديث عن مدة الفيلم التي قد تصل إلى ثلاث ساعات، معتبرين أن لا أحد اليوم يستطيع الجلوس هذه المدة الزمنية في درو العرض.

وقال كاميرون إن الناس يشاهدون التلفاز لمدة تصل إلى ثماني ساعات في بعض الأحيان، واضاف: "المتصيدون يقولون إنه لا أحد يهتم ولا يمكنهم تذكر أسماء الشخصيات أو شيء واحد حدث في الفيلم"، ثم يشاهدون الفيلم مرة أخرى ويقولون أوه ، حسنا، عفوا، دعني أسكت الآن، لذلك أنا لست قلقا بشأن ذلك."

واستطاع فيلم Avatar تحقيق لقب الفيلم الاكثر ربحا على الإطلاق، وهو رقم قياسي احتفظ به لمدة عقد حتى إصدار Avengers Endgame ، لكنه استعاده بعد ذلك في عام 2021 بعد إعادة الإصدار الصيني لـ Avatar.

وانتظر الجزء الثاني عدد كبير من محبي الفيلم، لكنه ظل غارقا في مرحلة ما قبل الإنتاج لسنوات طويلة، ليتم طرح الإعلان التشويقي له هذا العام و من المقرر طرحه في دور العرض في ديسمبر المقبل.

المصدر:theguardian