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السيسي يشيد ببرنامج على التلفزيون في مصر

الثقافة والفن

السيسي يشيد ببرنامج على التلفزيون في مصر
Globallookpress
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أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعدد من البرامج التلفزيونية، منها برنامج " الدوم - العباقرة"، الذي يبحث عن الموهوبين.

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ومازح الرئيس السيسي، الحضور خلال افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، الأربعاء، قائلا: "هو إحنا مستنيين حد يعلمنا إزاى ناكل كل لما أدور ألاقى المطبخ".

وأكد الرئيس المصري، أن وسائل الإعلام مسئولة عن تنمية الوعى لدى المصريين، مؤكدا أهمية وضرورة العلوم التكنولوجية الحديثة.

وأضاف: طب أنا النهارده ما قدرش أعمل برنامج زي ده، باتكلم على وسائل الإعلام بتاعتنا.. ماجبش الشباب اللي تميزوا وأقدر أسلط الضوء، عشان ناخد نصيبنا.

المصدر: مصراوي + الأهرام

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