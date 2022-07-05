فنان سوري يحتفل بزواجه من مصممة أزياء لبنانية شهيرة بحضور عدد من نجوم الفن (فيديوهات + صور)

احتفل الفنان السوري، أنس طيارة، ومصممة الأزياء اللبنانية الشهيرة، كارول بو خالد، بزفافهما، أمس الاثنين، في حفل أقيم على شاطئ البترون في لبنان.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف الذي طغت عليه أجواء البحر والصيف، كما اختار الزوجان، اللون الأبيض لملابس المدعوين.

وشارك العروسين فرحتهما، عدد من نجوم الفن في سوريا ولبنان، بينهم سيرين عبد النور وديمة قندلفت وعبد المنعم عمايري وجيسي عبدو ودانا حلبي وغيرهم.

تجدر الإاشارة إلى أن أنس طيارة دخل عالم الفن عام 2013، وله مشاركات في العديد من الأعمال المميزة بينها مسلسلات، "العراب"، و"في ظروف غامضة"، و"أبواب الريح"، و"ياسمين عتيق"، و"الواق واق"، و"مسافة أمان"، و"عندما تشيخ الذئاب"، و"دفعة بيروت"، و"دانتيل"، و"أولاد آدم".

المصدر: RT + "الوطن"